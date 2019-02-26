Эвакуатор в СПб
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Вызвать эвакуатор
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мы работаем с любыми видами техники

Цены имеют исключительно информативный характер в связи с нестабильной экономической ситуацией. Точный расчет перевозки сделает диспетчер

Мототехника

  • Стоимость эвакуации от 2000 ₽
  • Подача - бесплатно
  • Среднее время прибытия 25-30 мин
  • Стоимость за км - 50 ₽
  • Сложная погрузка - бесплатно

Легковой автомобиль

  • Стоимость эвакуации от 2500 ₽
  • Подача - бесплатно
  • Среднее время прибытия 10-20 мин
  • Стоимость за км - 70 ₽
  • Сложная погрузка - по запросу

Внедорожник

  • Стоимость эвакуации от 3500 ₽
  • Подача - бесплатно
  • Среднее время прибытия 10-20 мин
  • Стоимость за км - 80 ₽
  • Сложная погрузка - по запросу


Грузовой автомобиль

  • Стоимость эвакуации по запросу
  • Подача - 4000 ₽
  • Среднее время прибытия 30-40 мин
  • Стоимость за км - 100 ₽
  • Сложная погрузка - по запросу

Спецтехника

  • Стоимость эвакуации по запросу
  • Подача - бесплатно
  • Среднее время прибытия 25-30 мин
  • Стоимость за км - 50 ₽

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Открыта вакансия

В связи с расширением парка наш дружный коллектив разыскивает водителя категории «C» для работы на эвакуаторе hyundai hd78 сдвижная платформа.
Условия:
Проживание в Северной части города Приморский, Выборгский, Калининский, Красногвардейский районы.

Зп-30%
Информация по телефону: 98-98-600

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