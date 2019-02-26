Эвакуатор в СПб
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Открыта вакансия
В связи с расширением парка наш дружный коллектив разыскивает водителя категории «C» для работы на эвакуаторе hyundai hd78 сдвижная платформа.
Условия:
Проживание в Северной части города Приморский, Выборгский, Калининский, Красногвардейский районы.
Зп-30%
Информация по телефону: 98-98-600
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