В связи с расширением парка наш дружный коллектив разыскивает водителя категории «C» для работы на эвакуаторе hyundai hd78 сдвижная платформа.

Условия:

Проживание в Северной части города Приморский, Выборгский, Калининский, Красногвардейский районы.



Зп-30%

Информация по телефону: 98-98-600