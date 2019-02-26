Эвакуатор в Красносельский район

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Вызвать эвакуатор

Эвакуатор СПб дешево в Красносельский район заказать бывает достаточно проблематично. Район постоянно разрастается, а улицы возникшие здесь даже 40 лет назад, не способны выдержать интенсивность дорожного движения.

К тому же район густонаселен, а его рельеф достаточно разнообразен. Тут встречается и много природных достопримечательностей. Техническая помощь в сложных дорожных условиях только сейчас начинает приходить в норму, ранее ожидать эвакуатор приходилось по несколько часов.

С появлением компании «АвтоСлон» все изменилось. Больше не приходится звонить в службу эвакуатора по несколько раз и ждать, наша техника пребывает через 10-20 минут после звонка.

Услуги стоят недорого, к тому же постоянным клиентам мы делаем скидку. А оплату можно внести любым удобным путем.

Эвакуатор в Красносельском районе Санкт-Петербурга «АвтоСлон»

Не хотите вздрагивать при погрузке Вашей любимой машины на эвакуатор? Вызывайте «АвтоСлон». Мы очень бережно относимся к имуществу тех, кто нам доверяет. Поэтому у Вас нет риска царапин и порчи кузова. Нашу надежность проверили уже сотни клиентов. Мы дорожим своей репутацией, а потому выполним работы любого уровня сложности на высоком качественном уровне.

Наши эвакуаторы готовы отвезти Вас в любую точку города и Ленинградской области. Они рассчитаны на вес от 2-5 тонн. Поэтому мы с легкостью транспортируем не только легковые машины, но спецтехнику.

Вызвать эвакуатор в Красносельский район всегда можно по номеру 98-98-600. Качественные услуги эвакуатора доступны в любое время суток, без праздников и выходных.

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Эвакуатор подается в кратчайшие срок и
при том абсолютно бесплатно!

Приезжаем за 10-20 минут

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Жителям Красного села, Красносельского района и Купчино предоставляем хорошие скидки

Заказать эвакуатор в спб. Цены

Цены имеют исключительно информативный характер в связи с нестабильной экономической ситуацией. Точный расчет перевозки сделает диспетчер

Вид транспортного средства
Цена
Эвакуация легкового автомобиля
От 2 000 руб.
Эвакуация кроссовера
От 2 200 руб.
Эвакуация полноразмерного джипа
От 2 500 руб.
Эвакуация микроавтобуса
От 2 500 руб.
Эвакуация спецтехники
От 2 500 руб.
Кюветные работы
От 3 000 руб.
Эвакуация грузовиков
От 4 000 руб.
Вызвать эвакуатор
Вызвать эвакуатор