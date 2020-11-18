Эвакуатор в Ломоносовском районе — это решение многих дорожных проблем, возникших в Ленинградской области. Если на пути Вы попали в ДТП, небольшую аварию или случилась неисправность не стоит ждать, что знакомые или отзывчивые автомобилисты отбуксируют Вас на СТО.

Это может быть чревато дополнительными финансовыми потерями. Случаются ситуации, когда буксировка и вовсе не возможна. Сохранить свое время, нервы и средства поможет неотложный вызов профессионалов.

«АвтоСлон» — компания, которая работает в Ломоносовском районе и оперативно выполняет эвакуацию в течение 10-20 минут после вызова. Достаточно только вызвать специалистов, подтвердить, что Вы являетесь владельцев авто, и уже спешить дальше по своим делам, доверив все нам.

Эвакуатор «АвтоСлон» Ломоносовской район Ленинградской области

Наша служба эвакуаторов работает на дорогах в Ленинградской области. Поэтому наши специалисты всегда готовы подъехать в нужное место. Единственное, что стоит сделать — это как можно точнее сообщить о своем местоположении нашему оператору. Тогда мы незамедлительно отправимся Вам на помощь.

Нам доверяют автомобилисты в Ленинградской области и СПб, советуют наш сервис своим знакомым потому что:

1. Бережно транспортируем. Аккуратно погружаем, перевозим и выгружаем там, где Вы скажите;

2. Плата за услуги только по действующим тарифам. Никаких накруток и скрытых комиссий;

3. Предоставляем документы для страховой компании;

4. Оплатить эвакуацию можно по карте и наличными.

Заказать эвакуатор можно по телефону 98-98-600. Работаем круглосуточно!