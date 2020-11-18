Эвакуатор в Ломоносовском районе

Эвакуатор Ломоносовский район

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Вызвать эвакуатор

Эвакуатор в Ломоносовском районе — это решение многих дорожных проблем, возникших в Ленинградской области. Если на пути Вы попали в ДТП, небольшую аварию или случилась неисправность не стоит ждать, что знакомые или отзывчивые автомобилисты отбуксируют Вас на СТО.

Это может быть чревато дополнительными финансовыми потерями. Случаются ситуации, когда буксировка и вовсе не возможна. Сохранить свое время, нервы и средства поможет неотложный вызов профессионалов.

«АвтоСлон» — компания, которая работает в Ломоносовском районе и оперативно выполняет эвакуацию в течение 10-20 минут после вызова. Достаточно только вызвать специалистов, подтвердить, что Вы являетесь владельцев авто, и  уже спешить дальше по своим делам, доверив все нам.

Эвакуатор «АвтоСлон» Ломоносовской район Ленинградской области

Наша служба эвакуаторов работает на дорогах в Ленинградской области. Поэтому наши специалисты всегда готовы подъехать в нужное место. Единственное, что стоит сделать — это как можно точнее сообщить о своем местоположении нашему оператору. Тогда мы незамедлительно отправимся Вам на помощь.

Нам доверяют автомобилисты в Ленинградской области и СПб, советуют наш сервис своим знакомым потому что:

1. Бережно транспортируем. Аккуратно погружаем, перевозим и выгружаем там, где Вы скажите;

2. Плата за услуги только по действующим тарифам. Никаких накруток и скрытых комиссий;

3. Предоставляем документы для страховой компании;

4. Оплатить эвакуацию можно по карте и наличными.

Заказать эвакуатор можно по телефону 98-98-600. Работаем круглосуточно!

Лучшие условия в автослон

подача бесплатно

Эвакуатор подается в кратчайшие срок и
при том абсолютно бесплатно!

Приезжаем за 10-20 минут

Максимально быстро приедем к Вашему транспортному средству

Работаем круглосуточно

Вы можете оставить заявку круглосуточно, позвонив по номеру телефона 98-98-600

С нами выгодно!

Жителям Красного села, Красносельского района и Купчино предоставляем хорошие скидки

Заказать эвакуатор в спб. Цены

Цены имеют исключительно информативный характер в связи с нестабильной экономической ситуацией. Точный расчет перевозки сделает диспетчер

Вид транспортного средства
Цена
Эвакуация легкового автомобиля
От 2 000 руб.
Эвакуация кроссовера
От 2 200 руб.
Эвакуация полноразмерного джипа
От 2 500 руб.
Эвакуация микроавтобуса
От 2 500 руб.
Эвакуация спецтехники
От 2 500 руб.
Кюветные работы
От 3 000 руб.
Эвакуация грузовиков
От 4 000 руб.
Вызвать эвакуатор
Вызвать эвакуатор