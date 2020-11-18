Выборгский район Санкт-Петербурга — один из старейших районов города. Он славится своей красотой и достопримечательностями, поэтому неудивительно, что в любое время года тут большое количество автотранспорта и оживленное движение — все стремятся отдохнуть от городской суеты в зеленых уютных парках.

Уличный поток машин настолько насыщен, что любая поломка автотранспорта способна затруднить движение, а небольшие ДТП и аварии требуют немедленного прибытия эвакуатора.

Эвакуатор в СПб «АвтоСлон» приедет к автотранспорту в течение 10-20 минут и окажет своевременную помощь любому т/с от грузовых машин до мотоциклов. Наши водители эвакуаторов отлично ориентируются в районе и не заставят Вас ждать.

Эвакуатор Выборгский район СПб дешево и быстро

Мы дорожим каждым клиентом, поэтому предоставляем услуги максимально аккуратно и бережно. Погрузка осуществляется в кратчайшие сроки. Транспорт надежно крепится на платформе. Поэтому даже поврежденные машины не терпят ни малейшего ущерба при транспортировке.

Какие еще достоинства Вы сможете оценить, выбрав «АвтоСлон» для эвакуации:

— предоставляем необходимые документы для страховых выплат;

— оплата эвакуатора может быть выполнена наличными и по безналичному расчету;

— наши водители — профессионалы, поэтому мы качественно выполним эвакуацию любой сложности;

— транспортируем т/с в любой район города или ЛО;

— умеренные цены, вы всегда знаете за что платите.

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