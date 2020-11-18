Эвакуатор в Выборгском районе СПб

Эвакуатор в Выборгском районе СПб

Вызвать эвакуатор
Вызвать эвакуатор

Выборгский район Санкт-Петербурга — один из старейших районов города. Он славится своей красотой и достопримечательностями, поэтому неудивительно, что в любое время года тут большое количество автотранспорта и оживленное движение — все стремятся отдохнуть от городской суеты в зеленых уютных парках.

Уличный поток машин настолько насыщен, что любая поломка автотранспорта способна затруднить движение, а небольшие ДТП и аварии требуют немедленного прибытия эвакуатора.

Эвакуатор в СПб «АвтоСлон» приедет к автотранспорту в течение 10-20 минут и окажет своевременную помощь любому т/с от грузовых машин до мотоциклов. Наши водители эвакуаторов отлично ориентируются в районе и не заставят Вас ждать.

Эвакуатор Выборгский район СПб дешево и быстро

Мы дорожим каждым клиентом, поэтому предоставляем услуги максимально аккуратно и бережно. Погрузка осуществляется в кратчайшие сроки. Транспорт надежно крепится на платформе. Поэтому даже поврежденные машины не терпят ни малейшего ущерба при транспортировке.

Какие еще достоинства Вы сможете оценить, выбрав «АвтоСлон» для эвакуации:

— предоставляем необходимые документы для страховых выплат;

— оплата эвакуатора может быть выполнена наличными и по безналичному расчету;

— наши водители — профессионалы, поэтому мы качественно выполним эвакуацию любой сложности;

— транспортируем т/с в любой район города или ЛО;

— умеренные цены, вы всегда знаете за что платите.

Заказать эвакуатор в Выборгском районе СПб возможно по номеру 98-98-600. Мы работаем 24/7, у нас нет праздников и выходных, поэтому Вы всегда получите нужные Вам услуги!

Лучшие условия в автослон

подача бесплатно

Эвакуатор подается в кратчайшие срок и
при том абсолютно бесплатно!

Приезжаем за 10-20 минут

Максимально быстро приедем к Вашему транспортному средству

Работаем круглосуточно

Вы можете оставить заявку круглосуточно, позвонив по номеру телефона 98-98-600

С нами выгодно!

Жителям Красного села, Красносельского района и Купчино предоставляем хорошие скидки

Заказать эвакуатор в спб. Цены

Цены имеют исключительно информативный характер в связи с нестабильной экономической ситуацией. Точный расчет перевозки сделает диспетчер

Вид транспортного средства
Цена
Эвакуация легкового автомобиля
От 2 000 руб.
Эвакуация кроссовера
От 2 200 руб.
Эвакуация полноразмерного джипа
От 2 500 руб.
Эвакуация микроавтобуса
От 2 500 руб.
Эвакуация спецтехники
От 2 500 руб.
Кюветные работы
От 3 000 руб.
Эвакуация грузовиков
От 4 000 руб.
Вызвать эвакуатор
Вызвать эвакуатор